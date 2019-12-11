زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب اليابان

طوكيو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر اليابان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 03:05 بالتوقيت المحلي على 580 كم من مدينة طوكيو وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.