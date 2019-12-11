الضيوف الأوزبك في المنطقة الجنوبية

أستارا، 11 ديسمبر، أذرتاج

يقوم وفد من ولاية بخارى بأوزبكستان بزيارة المنطقة الجنوبية للبلاد.

تفيد وكالة أذرتاج أن الوفد المكون من نائب حاكم منطقة بخارى وحيد هييزوف ونائب رئيس دائرة الثقافة الإقليمية غالبجون باروتوف ومدير الفيلهارمونية الإقليمية رؤوف أويزوف ونائب رئيس لجنة الصداقة مع البلدان الأجنبية والعلاقات بين القوميات لدى مجلس الوزراء لأزوباكستان فيروز بيكوف والمدير التنفيذي لجمعية الصداقة الأوزبكية الأذربيجانية البروفيسور إركين نوريدينوف زار كلاً من ليريك وأستارا بعد زيارتهم لنكاران.

وقد وجد الوفد حفاوة الاستقبال في ليريك موطن الجبال. قامت إدارة المحافظة والضيوف أولاً بوضع الزهور أمام النصب التذكاري للزعيم الوطني حيدر علييف إجلالا لذكراه.

تحدث رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة لريك روشن باقروف في اللقاء مع الضيوف الأوزبك عن الصداقة التاريخية بين شعبي أذربيجان وأوزباكستان، مشيراً إلى أن هذه العلاقات مستمرة بنجاح اليوم. قدم روشان باقروف معلومات مفصلة للوفد عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمنطقة وإمكاناتها السياحية.

وأعرب الضيوف الأوزبك عن امتنانهم للاستقبال الودي وقالوا إن زيارة الوفد إلى المنطقة الجنوبية من أذربيجان ستفتح آفاقاً كبيرة لمزيد من التعاون.

كما زار الضيوف الأوزبك مركز حيدر علييف في ليريك ومتحف التاريخ الإقليمي ومتحف ليريك للمعمرين ومركز “Relax” للاسترخاء الترفيهي.

زار الوفد محافظة أستارا بعد الظهر في نفس اليوم.

تعرف الضيوف أولاً على عملية إنتاج الشاي في مصنع الشاي في شركةAstaraçay المساهمة وشاهدوا المعروضات في متحف الشاي وتفقدوا مزارع الشاي.

ثم زار الوفد مركز حيدر علييف في أستارا، حيث تعرفوا على المعروضات والصور التي تعكس حياة الزعيم العظيم.

تركت الحديقة العامة والبولفار على طول بحر الخزر في استارا انطباعاً كبيراً على الضيوف.

أثناء الزيارة التي قام الوفد لمحافظة ماسالي، قام الوفد وإدارة المحافظة بوضع الزهور امام النصب التذكاري للزعيم الوطني حيدر علييف وتكريماً لذكراه.

تحدث رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة ماسالي شاهن محمدوف في اللقاء مع الضيوف عن العلاقات الودية التاريخية بين شعبي أذربيجان وأوزبكستان.

قدم شاهين محمدوف معلومات مفصلة للوفد عن تاريخ محافظة ماسالي ومشغولية سكانها وحياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومشاريع البناء والتجميل واسعة النطاق ومشاريع البنية التحتية الناجحة فيها.

أكد الضيوف الأوزبك أن الزيارات المتبادلة والتبادلات الثقافية ستفتح آفاقاً واسعة لمزيد من التعاون.

في إطار الزيارة، تم افتتاح "يوم الثقافة الأوزبكية" في المركز الثقافي لمحافظة ماسالي بمشاركة الضيوف الأوزبك وقدمت العروض حول الثقافة والموسيقى الأوزبكية بأداء المجموعة الموسيقية لفيلهارمونيا بخارى الحكومية، وأقيم المعرض للهدايا التذكارية الأوزبكية والحرف اليدوية.