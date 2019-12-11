وزير الإعلام السعودي يستقبل رئيس هيئة إدارة أذرتاج

جدة، 11 ديسمبر، أذرتاج

استقبل وزير الإعلام السعودي تركي عبد الله الشبانة في 11 ديسمبر اليوم رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج عضو المجلس التنفيذي اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي أصلان أصلانوف على هامش اجتماع غير اعتيادي للمجلس التنفيذي للاتحاد في جدة.

واكد الوزير السعودي أن علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين تتطور سنة لأخرى. وتبادل الشبانة آراءه حول مسائل مطروحة للنقاش في الاجتماع غير الاعتيادي للمجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي الذي يضم وكالات الأنباء الوطنية لـ57 بلدا والجمعية العامة المنعقد في جدة.

وشهد اللقاء استلفات النظر إلى إعارة أهمية خاصة في السعودية لأذربيجان والعلاقات الخاصة بها. كما تناول الطرفان في اللقاء ضرورة تحسين فعاليات الاتحاد وإيجاد سبل حل مشتركا للتحديات القائمة في مجال الإعلام. وقيل إن كراهية الإسلام النامي في العصر الحديث وربط الإسلام بالإرهاب مما يثير قلقا عميقا. واكد الجانبان على أن مكافحة الأخبار الوهمية والمزيفة الرامية إلى الإسلام دين السلام والأخوة يجب أن تكون أحد الاتجاهات الرئيسة لفعاليات وكالات الأنباء الوطنية للبلدان الأعضاء لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وقال أصلان أصلانوف إن أذرتاج أقامت علاقات التعاون الوثيقة مع وكالات الأنباء للبلاد الإسلامية على الصيغة الثنائية وكذلك في إطار المنظمات الدولية مفيدا أن العلاقات بين أذرتاج وواس السعودية في المستوى النموذجي. سنواصل بذل جهودنا الكفيلة بتطوير هذه العلاقات.

وقال الوزير تركي عبد الله الشبانة إنه يتمنى زيارة أذربيجان قريبا ومشاهدة تطور البلد ونموه.