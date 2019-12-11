اجتماع بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي مايك بومبو وسيرجي لافروف

باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

جرى اللقاء بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ووزير الخارجية الروسي سيرقي لافروف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء ان الطرفين ناقشا تسوية الوضع الحالي في سوريا.

ثم تحدث مايك بومبو في مؤتمر صحفي مشترك: "نعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن برقم 2254 في سوريا. ونعتقد أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا ويجب ألا يصبح ملاذاً للجماعات الإرهابية وداعش".