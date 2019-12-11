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    اقتصاد


    إحصاءات أذربيجان وكوريا توقع على مذكرة تفاهم

    ١١.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٩]

    باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

    وقع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاءات في 11 ديسمبر اليوم في باكو بين اللجنة الحكومية الأذربيجانية للإحصاءات ولجنة جمهورية كوريا للإحصاءات كوستات.

    أفادت أذرتاج أن الوثيقة وقع عليها رئيس لجنة الإحصاءات طاهر بداقوف ورئيس كوستان كانق شين فوك.

    AZERTAG.AZ :إحصاءات أذربيجان وكوريا توقع على مذكرة تفاهم
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