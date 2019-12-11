إسطنبول، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر مدينة باليكأسير التركية. أفادت وكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 23.14 بالتوقيت المحلي. وقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب تركيا

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