زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب تركيا
AzerTAg.az
١١.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٣]
إسطنبول، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر مدينة باليكأسير التركية.
أفادت وكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 23.14 بالتوقيت المحلي.
وقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية.
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