سفير تركي: مشروع تاناب أثبت مرة أخرى عبر العالم فعاليات أذربيجان وتركيا الناجحة

كييف، 11 ديسمبر، أذرتاج

قال ياغمور احمد جول دره إن رجال أعمال أذربيجان وتركيا يعملون على تحقيق مشاريع اقتصادية مشتركة في أوكرانيا.

أفادت أذرتاج عن جول دره سفير تركيا في أوكرانيا قوله في تصريح له لمراسل أذرتاج إن أوكرانيا فيها إمكانات كبيرة لتحقيق رجال الأعمال الأذربيجانيين والأتراك مشاريع اقتصادية مشتركة. وأضاف السفير التركي أن "كلام الزعيم القومي العام للشعب الأذربيجاني حيدر علييف "قوم واحد في الدولتين" يطبق في أوكرانيا أيضا. تجري مناقشات وثيقة جدا على مستوى السفيرين من اجل فعاليات مشتركة في أوكرانيا بين أذربيجان وتركيا. ويقيم في أوكرانيا نحو 500 ألف أذربيجاني وحوالي 30 ألف مواطن تركيا ونحن هنا أسرة كبيرة وتجري مناقشات لتحقيق مشاريع اقتصادية مشتركة".

وتناول السفير جول دره ربط مشروع تاناب بخط أوروبا مؤخرا قائلا إن قضية امن طاقة أوروبا ملحة للغاية حتى أدرجت في المنصة الرئيسة للناتو. وأضاف أن أذربيجان وتركيا مرتا طريقا كبيرا معا وأزالتا صعوبات عظيمة.

وأوضح السفير التركي أن عددا كبيرا من البلدان يستفيد من هذا المشروع وتحصل البلدان الأوروبية على فرصة امتلاك الغاز الطبيعي عن طريق بديل حيث اثبت هذا المشروع العملاق فعالية ناجحة لأذربيجان وتركيا معا للمرة التالية.

وزاد أن دور أذربيجان في المنطقة ونفوذها يزداد مبلغا أن تركيا تواصل تأييدها بمزيد من تعزز أذربيجان في المنطقة.