وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه في زيارة رسمية إلى لاتفيا

باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

توجه وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف في زيارة رسمية إلى جمهورية لاتفيا، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية.

من المقرر عقد اجتماعات ألمار محمدياروف وكبار المسؤولين في لاتفيا خلال الزيارة.