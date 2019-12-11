    • / سياسة

    سياسة


    انطلاق مشاورات بين أذربيجان وتحالف المحيط الهادئ

    ١١.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٧]

    باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

    جرى بمقر وزارة الخارجية الأذربيجانية لقاء مع سفراء البلدان الأعضاء لدى منظمة تحالف المحيط الهادئ المعتمدين في البلد.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن اللقاء حضره وفد أذربيجان المترأس من جانب المبعوث الخاص ائلشاد اسكندروف وسفراء المكسيك وتشيلي وكولومبيا عن جانب التحالف.

    وتم التأكيد في اللقاء على اهتمام أذربيجان بالتعاون السياسي الاقتصادي مع بلاد التحالف مع تقديم معلومات مفصلة حول إمكانات البلد في مجالي النقل والسياحة.

    وشدد سفراء البلاد الأعضاء لدى تحالف المحيط الهادئ على اهتمام بلادهم بالتعاون مع أذربيجان معبرين عن استعدادهم لمناقشات على مشاريع عملية مع المؤسسات ذات الصلة من اجل تنمية العلاقات في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والسياحة.

    وبحث الأطراف خلال المباحثات سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    وحضر اللقاء مندوب عن وزارة الاقتصاد الأذربيجانية أيضا.

    يذكر أن أذربيجان تملك صفة مراقب لدى تحالف المحيط الهادئ منذ يوليو 2019م.

    AZERTAG.AZ :انطلاق مشاورات بين أذربيجان وتحالف المحيط الهادئ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٩]
    وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه في زيارة رسمية إلى لاتفيا
    ١١.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٧]
    سفير تركي: مشروع تاناب أثبت مرة أخرى عبر العالم فعاليات أذربيجان وتركيا الناجحة
    ١١.١٢.٢٠١٩ [١٧:٠٧]
    وزير الإعلام السعودي يستقبل رئيس هيئة إدارة أذرتاج
    ١١.١٢.٢٠١٩ [١٣:٣٢]
    الرد على استفزازات الأرمن في اجتماعات لجان الجمعية البرلمانية لليورونيست ودورتها الثامنة
    انطلاق مشاورات بين أذربيجان وتحالف المحيط الهادئ