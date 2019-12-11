انطلاق مشاورات بين أذربيجان وتحالف المحيط الهادئ

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

جرى بمقر وزارة الخارجية الأذربيجانية لقاء مع سفراء البلدان الأعضاء لدى منظمة تحالف المحيط الهادئ المعتمدين في البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن اللقاء حضره وفد أذربيجان المترأس من جانب المبعوث الخاص ائلشاد اسكندروف وسفراء المكسيك وتشيلي وكولومبيا عن جانب التحالف.

وتم التأكيد في اللقاء على اهتمام أذربيجان بالتعاون السياسي الاقتصادي مع بلاد التحالف مع تقديم معلومات مفصلة حول إمكانات البلد في مجالي النقل والسياحة.

وشدد سفراء البلاد الأعضاء لدى تحالف المحيط الهادئ على اهتمام بلادهم بالتعاون مع أذربيجان معبرين عن استعدادهم لمناقشات على مشاريع عملية مع المؤسسات ذات الصلة من اجل تنمية العلاقات في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والسياحة.

وبحث الأطراف خلال المباحثات سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء مندوب عن وزارة الاقتصاد الأذربيجانية أيضا.

يذكر أن أذربيجان تملك صفة مراقب لدى تحالف المحيط الهادئ منذ يوليو 2019م.