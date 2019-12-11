الرئيسان الحالي والمستقبلي لشركة "بي بي" يزوران الى أذربيجان
AzerTAg.az
١١.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٨]
باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
قام الرئيسان الحالي والمستقبلي لشركة "بريتيش بتروليوم" بزيارة الى أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" ان الرئيس التنفيذي العام لشركة بريتيش بتروليوم روبرت دادلي وبرنارد لوني الذي سيحل محله في هذا المنصب من هذا العام قاما بزيارة عمل إلى أذربيجان. خلال الزيارة، عقدت عدة اجتماعات مع رئاسة وموظفي بي بي في أذربيجان وجورجيا وتركيا.
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