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    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا: أحيي ذكرى الزعيم الوطني حيدر علييف باحترام كبير

    ١٢.١٢.٢٠١٩ [١٠:٢٨]

    باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن حساب النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على شبكة الانستقرام بمناسبة مرور 16 عاما على رحيل الزعيم الوطني حيدر علييف أنها كتبت ما يلي:

    "اليوم – 12 ديسمبر يوم لذكرى حيدر علييف الشخصية البارزة الذي ترك أثرا لا يمحى في حياة وتاريخ أذربيجان والشعب الأذربيجاني. أحيي بكل احترام ذكرى الزعيم الوطني حيدر علييف. وأتمنى السلام والازدهار لبلادنا".

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا: أحيي ذكرى الزعيم الوطني حيدر علييف باحترام كبير
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    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا: أحيي ذكرى الزعيم الوطني حيدر علييف باحترام كبير