رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان الذاتية الحكم يستقبل السفير الهنغاري في أذربيجان

نخجوان، 12 ديسمبر، أذرتاج

استقبل رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان الذاتية الحكم واصف طالبوف سفير هنغاريا المفوض فوق العادة لدى أذربيجان فيكتور سزيديركيني.

أفاد المكتب الصحفي للمجلس الأعلى لجمهورية نخجوان الذاتية الحكم لوكالة أذرتاج أن رئيس المجلس الأعلى رحب بالضيف وأعرب عن ارتياحه لرؤيته في نخجوان. وتطرق رئيس المجلس الأعلى إلى تطور مختلف قطاعات الاقتصاد في الجمهورية الذاتية الحكم مشيرا إلى أن هناك فرصاً لتنمية العلاقات الاقتصادية والتعليمية والسياحية بين هنغاريا وجمهورية نخجوان الذاتية الحكم الأذربيجانية. وأعرب عن تقته في أن زيارة السفير فيكتور سزيديركيني هذه ستكون مثمرة من هذه الناحية.

أعرب السفير فيكتور سزيديركيني عن امتنانه للاستقبال الودي وأكد على أهمية تطوير العلاقات مع جمهورية نخجوان الذاتية الحكم، مشددًا على زيادة المساعي في هذا المجال من جانبهم. مشيراً إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وصف الضيف تطور جمهورية نخجوان الذاتية الحكم كعامل مهم في التعاون.

ونوقشت في الاجتماع آفاق التعاون المستقبلي.