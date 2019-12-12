باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

تم تسجيل 13 ألفا و536 مؤسسة تجارية بالاستثمار الأجنبي مع إلغاء 5.7% منها وذلك حتى 1 نوفمبر.

تفيد وكالة أذرتاج نقلاً عن وزارة الضرائب أن 2708 مؤسسة تجارية من إجمالي 12 ألفاً و762 مؤسسة تجارية بالاستثمار الأجنبي المسجلة حالياً هي الأشخاص الاعتبارية التي تم تأسيسها باشتراك الأفراد والأشخاص الاعتباريين من جمهورية أذربيجان و2686 مؤسسة منها فروع للشركات الخارجية في أذربيجان.

تم تسجيل 2349 مؤسسة تجارية بالاستثمار الأجنبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. ويزيد هذا الرقم عن عدد المؤسسات التجارية المسجلة عام 2018 بنسبة 69.1% ومنها 40.8% في مجال الخدمات و24.5% في التجارة و11.2% في البناء.