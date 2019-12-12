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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 68.75 دولار

    ١٢.١٢.٢٠١٩ [١٤:٠٩]

    باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 68.75 دولار بانخفاض مسجل عند 0.85 دولار.

    يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 68.75 دولار
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