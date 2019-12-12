سوكار تبحث مع بي بي منع وتيرة الانخفاض الطبيعي للإنتاج في حقول "أذري - تشيراق - جونشلي"

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

التقى رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ( SOCAR) رونق عبد الله يف بالمدير التنفيذي العام لمجموعة شركات "بي بي" ( BP) روبرت دادلي مع الوفد المرافق له في 11 ديسمبر.

تفيد وكالة أذرتاج أنه نوقشت في اللقاء آفاق التعاون بين سوكار وبي بي ولا سيما مسائل استقرار الإنتاج في حقول "أذري - تشيراق - جونشلي" ومنع سرعة الانخفاض الطبيعي على قدر الإمكان. كما تبادل الجانبان وجهات نظر حول التعاون في تشغيل الحقول المختلفة في أذربيجان في المستقبل القريب، إلى جانب البدء في تنقيب حقل "شفق - أسيمان" الواعد.

ونوقشت في الاجتماع أيضاً الأنشطة المشتركة لشركة سوكار وبي بي في الأسواق الدولية وآفاق نقل الغاز وبيعه في إطار ممر الغاز الجنوبي والوضع الحالي لسوق النفط والغاز العالمية واتجاهاتها الملحوظة.

في نهاية الاجتماع، قدم رونق عبد الله يف هدايا تذكارية عن شركة سوكار إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بي بي روبرت دادلي الذي يستعد للتقاعد.