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    استخراج 498 مليون طن من النفط من حقول أذري – جيراق – جونشلي حتى الآن

    ١٢.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٠٧]

    باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    بلغ حجم النفط المستخرج من مجموعة حقول "اذري – جيراق – جونشلي" البحرية للنفط والغاز الأذربيجانية 498 مليون طن من النفط حتى الآن منذ بدء التشغيل.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار).

    قال إنه تم استخراج 498 مليون طن من النفط و164 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقول أذري – جيراق – جونشلي حتى الآن.

    AZERTAG.AZ :استخراج 498 مليون طن من النفط من حقول أذري – جيراق – جونشلي حتى الآن
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