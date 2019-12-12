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    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا

    ١٢.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٣٦]

    إسطنبول، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت في منطقة أكدنيز التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 06.05 بالتوقيت المحلي.

    وقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

    لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
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