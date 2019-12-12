إرسال 396 مليون طن من النفط الأذربيجاني إلى السوق العالمية حتى الآن
AzerTAg.az
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٥:٤٣]
باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تم إرسال 396 مليون طن من النفط الأذربيجاني إلى السوق العالمية حتى الآن.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار).
قال إن 396 مليون طن من هذا الحجم نقل عبر خط أنابيب تصدير النفط الرئيسي "باكو - تبيليسي – جيهان".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥٨]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٦:٣٣]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٥:٥١]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٥:٠٧]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٤:٤٨]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٣:٥٢]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٣:٢٦]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٣]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥٨]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٦:٣٣]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٥:٥١]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٢:٢٨]
١١.١٢.٢٠١٩ [١١:٤٨]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٥]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٢]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٧]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢١]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٨]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٨:١٣]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٨]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٨]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢١]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٧]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٥:٤٥]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٦:٥٥]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٤:٠٣]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٤:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك