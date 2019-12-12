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    إرسال 396 مليون طن من النفط الأذربيجاني إلى السوق العالمية حتى الآن

    ١٢.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٤٣]

    باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم إرسال 396 مليون طن من النفط الأذربيجاني إلى السوق العالمية حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار).

    قال إن 396 مليون طن من هذا الحجم نقل عبر خط أنابيب تصدير النفط الرئيسي "باكو - تبيليسي – جيهان".

    AZERTAG.AZ :إرسال 396 مليون طن من النفط الأذربيجاني إلى السوق العالمية حتى الآن
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