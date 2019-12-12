استخراج 291 مليون طن من النفط من حقول أذري – جيراق – جونشلي حتى الآن

باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

بلغ حجم النفط المستخرج من مجموعة حقول "اذري – جيراق – جونشلي" البحرية للنفط والغاز الأذربيجانية 291 مليون طن من النفط حتى الآن منذ بدء التشغيل.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار).

قال إنه تم استخراج 291 مليون طن من النفط من حقول أذري – جيراق – جونشلي حتى 1 ديسمبر للعام الجاري.