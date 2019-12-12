باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) بلغ حجم الغاز الطبيعي المستخرج من حقل شاه دنيز البحري الأذربيجاني 115 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وأكثر من 27 مليون طن من المكثفات حتى الآن. أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الأكاديمي خوشبخت يوسفزاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار). قال إن أذربيجان تحولت إلى البلد المصدر للغاز من البلد المستورد. تم استخراج تريليون و200 مليار متر مكعب من الغاز و240 مليون طن من المكثفات من حقل "شاه دنيز".

AZERTAG.AZ : استخرج 115 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وأكثر من 27 مليون طن من المكثفات حتى الآن من حقل شاه دنيز

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