المفوضية الأوروبية تضع مراقبة الرحلات الجوية في أرمينيا قيد الإشراف الخاص

فيينا، 12 ديسمبر، أذرتاج

وضعت المفوضية الأوروبية مراقبة الرحلات الجوية في أرمينيا قيد الإشراف الخاص.

تفيد أذرتاج أنه وردت هذه المعلومات في القائمة الجديدة للمفوضية لسلامة الطيران في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي. في القائمة التي تشمل شركات الطيران تم حظر رحلاتها أو تقييدها في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي تولى أيضاً الاهتمام الخاص لمستوى وفاء الدول المختلفة لمعايير أمن الطيران. يشير التقرير إلى أن عدم مراعاة شروط الأمن على المستوى الكافي في مراقبة نظام الرحلات في أرمينيا وتدهور الوضع في هذا المجال يستدعي تركيز الاهتمام الخاص على الرحلات في هذا البلد.

تجدر الإشارة إلى أن القرار الصادر في هذا الأسبوع حظر لـ115 شركة للطيران من جميع أنحاء العالم القيام برحلات في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي. وضع خبراء شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي هذه القائمة وبدعم من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وأنها تفي بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).