تخصيص 5 ملايين مانات لإعادة بناء شبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية في مدينة نفطتشالا
AzerTAg.az
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥٦]
باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج
أصدر الرئيس إلهام علييف مرسوماً "حول تدابير إعادة بناء شبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية في مدينة نفطتشالا".
تفيد وكالة أذرتاج أنه تم تخصيص 5 ملايين مانات لشركة "أذرسو" المساهمة من الصندوق الاحتياطي لرئيس جمهورية أذربيجان المحدد في ميزانية الدولة لعام 2019 لإعادة بناء شبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية في مدينة نفطتشالا.
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