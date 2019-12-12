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    تخصيص 5 ملايين مانات لإعادة بناء شبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية في مدينة نفطتشالا

    ١٢.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎٦]

    باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

    أصدر الرئيس إلهام علييف مرسوماً "حول تدابير إعادة بناء شبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية في مدينة نفطتشالا".

    تفيد وكالة أذرتاج أنه تم تخصيص 5 ملايين مانات لشركة "أذرسو" المساهمة من الصندوق الاحتياطي لرئيس جمهورية أذربيجان المحدد في ميزانية الدولة لعام 2019 لإعادة بناء شبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية في مدينة نفطتشالا.

    AZERTAG.AZ :تخصيص 5 ملايين مانات لإعادة بناء شبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية في مدينة نفطتشالا
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