تخصيص 5 ملايين مانات لإعادة بناء شبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية في مدينة نفطتشالا

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس إلهام علييف مرسوماً "حول تدابير إعادة بناء شبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية في مدينة نفطتشالا".

تفيد وكالة أذرتاج أنه تم تخصيص 5 ملايين مانات لشركة "أذرسو" المساهمة من الصندوق الاحتياطي لرئيس جمهورية أذربيجان المحدد في ميزانية الدولة لعام 2019 لإعادة بناء شبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية في مدينة نفطتشالا.