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    الإنتاج اليومي في منتجي النفط غير الأعضاء بمنظمة أوبك يتجاوز 70 مليون برميل

    ١٢.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎٨]

    باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    بلغت امدادات النفط العالمية 99 مليون و780 الف برميل في شهر نوفمبر بعد ارتفاعه 410 الف برميل يوميًا مقارنة بشهر أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ان الانتاج في منتجي النفط غير الأعضاء بمنظمة أوبك في الشهر الماضي زاد 610 ألف برميل ووصل الى 70 مليونا و220 الف برميل يوميا.

    AZERTAG.AZ :الإنتاج اليومي في منتجي النفط غير الأعضاء بمنظمة أوبك يتجاوز 70 مليون برميل
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