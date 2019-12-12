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    سياسة


    وزير الخارجية الاذربيجاني يزور المتكبة الوطنية اللاتفية

    ١٢.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥‎٠]

    باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قام وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف بزيارة الى المكتبة الوطنية للاتفية على هامش زيارته الرسمية الى جمهورية لاتفيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة ان مدير المكتبة الوطنية أندريس ويلكس التقى الوزير الأذربيجاني وقدم له معلومات عن المكتبة وأهدى الوزير كتابا.

    قال الوزير ألمار محمدياروف إن العلاقات الدائمة بين المكتبة الوطنية اللاتفية والمكتبة الوطنية الأذربيجانية ستسهم في العلاقات بين الشعبين.

    بدوره أهدى الوزير المكتبة كتابًا مخصصًا لمنطقة قاراباغ الجبلية الأذربيجانية. كما تعرف ألمار محمدياروف على الجناح الدائم المكرس لأذربيجان.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني يزور المتكبة الوطنية اللاتفية
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