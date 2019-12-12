جدة استضافت الاجتماعين الاستثنائيين للمجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد يونا الاعلامي

جدة، 12 ديسمبر (أذرتاج)

اقيم أمس الاجتماع الاستثنائي الأول للمجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامية "يونا" برئاسة وزير الإعلام رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وحضور مدير عام اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي عيسى خيره روبله، وأعضاء المجلس التنفيذي، بما فيهم اصلان اصلانوف رئيس مجلس ادارة وكالة اذرتاج وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مراسل اذرتاج من جدة ان الوزير الشبانة القى كلمةً رحب فيها بالحضور، متمنياً لهم طيب الإقامة، آملاً أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة.

ثم تحدث عن وضع الاعلام الحالي وتأثيراته على المجتمع داعيا الى تغعيل فعالية اتحاد يونا.

في الاجتماع نوفشت المسائل المالية والفنية للاتحاد وجرى تبادل الآراء عن مشروع ميزانية العام القادم للاتحاد. ثم اعلن فتح باب الترشيحات لمنصب مدير عام للاتحاد بسبب استقالة المدير العام عيسى خيره روبله من منصبه. اسست لجنة معنية للعمل مع المرشحين وتم تمديد مدة الترشيح حتى 25 ديسمبر لهذا العام.

واليوم في 12 ديسمبر اقيم في مقر منظمة التعاون الاسلامي الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للاتحاد برئاسة وزير الاعلام السعودي وبحضور رئيس وكالة الانباء السعودية عبد الله بن فهد الحسين ورئيس مجلس ادارة اذرتاج اصلان اصلانوف ورؤساء ومندوبي اكثر من 40 وكالة انباء عضو في الاتحاد.

افتتح الوزير الاجتماع بكلمة تحدث فيها عن التحديات المتزايدة، وصياغة خطاب إعلامي رصين يخدم قضايانا المشتركة ويدافع عنها أمام الرأي العام.

وأكد أهمية مؤسسات العمل الإسلامي بوصفها من المؤسسات الدولية التي يمكن التعويل عليها في هذا الجانب لخبرتها الكبيرة في التعاطي مع قضايا الإعلام وإدراجها ضمن أجهزة منظمة التعاون الإسلامي المتخصصة بكل ما يعنيه ذلك من الالتزام بميثاق المنظمة، والانخراط في برامجها ومبادراتها العديدة لخدمة قضايا وتطلعات شعوب العالم الإسلامي.

وأشار الشبانة إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال انعقاد القمة الإسلامية في مكة المكرمة رمضان الماضي، المتضمن أمرين بالغي الأهمية متعلقين بهذا الاجتماع المنعقد هما (تفعيل أدوات العمل الإسلامي المشترك، وإصلاح أجهزة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها الأمة الإسلامية).

وقال: "إننا ونحن نناقش في اجتماعنا أوضاع اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي، فإنه من الواجب علينا أن نستلهم مضامين هذا الخطاب المحوري للعمل على تفعيل أدوار الاتحاد بوصفه أداة حيوية من أدوات العمل الإسلامي، وذلك من خلال دعمه وتأهيله ليكون قادراً على التعاطي من نوع مختلف من التحديات في المجال الإعلامي في التطور العظيم الذي شهدته صناعة الإعلام".

وأبرز أهمية تفعيل دور اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية من عدة جوانب، منها: مواكبة التطور الذي شهدته صناعة الإعلام، والتغيرات، والمستجدات، التي تتطلب تفاعلا سريعا منا في اتحاد الوكالات الإسلامية ومراجعة لأنظمة ولوائح الاتحاد لتحديثها، والتحقق من مناسبتها للمرحلة الزمنية الحالية، والتطور الذي شهدته تقنيات الاتصال الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبين أهمية بحث سبل الاستفادة من الاتحاد كجهة تمثل جميع دول العالم الإسلامي في زيادة المحتوى الإخباري الإيجابي الذي ينشر عن جميع الدول الأعضاء في وسائل الإعلام العالمية والتصدي لأي طرح سلبي عنها، بحيث يصبح الاتحاد سفيراً إعلامياً لجميع الدول الإسلامية أمام وسائل الإعلام العالمية، ودراسة نماذج عمل وكالات الأنباء العالمية، والاستفادة في تطوير نموذج عمل مرن وفعّال لاتحاد وكالات الأنباء الإسلامية، بحيث تصبح مصدراً لمعلومات وأخبار حصرية ومميزة تجذب وسائل الإعلام العالمية إلى استقاء ونقل الأخبار عنها.

ثم ألقى رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج أصلا أصلانوف كلمة في الاجتماع وقال

ان نشاط اتحاد يونا مهم بالنسبة لنا في حين نرى التأثير الجذري للتكنولوجيات على عمل الاعلام. نشير الى أهمية تعاون وكالات الانباء للبلدان الإسلامية ضمن هذا الاتحاد، كذلك مشيدين بالعمل الضروري الذي ينفذه مؤسسو هذا الاتحاد وقيادته الحالية.

ان الاهتمام بتحسين أداء الاتحاد مهم اذ ان التعاون الإعلامي يساهم في التصدي للعديد من التحديات امامنا.

"كما نعلم ان العالم يواجه حاليا حالات كراهية الإسلام وربط الإسلام بالإرهاب. لاسيما تتداول في شبكات التواصل الاجتماعي اخبار كاذبة كثيرة عن هذه القضية وربط الإسلام بالإرهاب. يجب علينا ان نوحد مساعينا في محاربة الاخبار الكاذبة ضد الإسلام. في كثير من الأحوال تصبح وسائل الاعلام الأجنبية مصادر لمعلومات واخبار مغلوطة عن الاحداث الجارية في البلدان الإسلامية. ويحثنا العصر المعلوماتي الحالي على ان نكون أكثر مرونة في مواجهة هذه التحديات، الا سيتولى الاخرون زمام المبادرة".

واضاف اصلانوف ان أذربيجان تشارك عن كثب في عمل الاتحاد وتسعى الى زيادة اسهامها فيه. استضافت وكالة اذرتاج وفدا من يونا اثناء زيارته الى أذربيجان في 22-27 أكتوبر عام 2018 في إطار برنامج الوفود الإعلامية الى الوكالات الأعضاء الذي أطلقه الاتحاد. وهذه جاءت ثاني زيارة الوفد في إطار هذا البرنامج بعد تونس يونيو عام 2018. علاوة على ذلك، جرى عدة لقاءات في مقر اذرتاج مع منتسبي الاتحاد وقيادته. "

كذلك اضاف اصلانوف عن اهمية دور اتحاد يونا في التغطية الإعلامية للمبادرة التي أطلقتها اسيسكو أخيرا في ادراج 100 معلم للتراث الثقافي المادي وغير المادي للبلدان الإسلامية في قائمة التراث للعالم الإسلامي.

كما استمع الحضور على كلمات القاها رؤساء الوفود الاعلامية.

شيخعلي علييف

مراسل أذرتاج

جدة، المملكة العربية السعودية