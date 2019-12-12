السفير: سأبذل قصارى جهدي من اجل إقامة علاقات عمل في نخجوان لرجال الأعمال الهنغاريين

نخجوان، 12 ديسمبر، أذرتاج

قال فيكتور سزيديركيني إن أذربيجان وهنغاريا بينهما علاقات التعاون في كثير من المجالات. وتتطور العلاقات القائمة في مجالات الاقتصاد والسياحة والتعليم والثقافة بنجاح. وثمة فرص واسعة لتطوير العلاقات مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية أيضا.

أفادت أذرتاج عن سزيديركيني سفير هنغاريا في أذربيجان قوله اني حصلت على معلومات مفصلة حول إمكانات واسعة لتصدير المنتجات النخجوانية خلال زيارته مركز نخجوان للأعمال مفيدا انه سيبذل قصارى جهده من اجل إقامة علاقات عمل في نخجوان لرجال الأعمال الهنغاريين.

وأوضح الدبلوماسي المجري اننا عقدنا عددا من اللقاءات الممتعة في نخجوان وبحثنا مسائل خاصة بمجالات يمكن لنا إقامة تعاون فيها بيننا في المستقبل وتعرفت على الظروف عالية المستوى المهيأة لدى مؤسسات التعليم العالي في نخجوان ويتعلم في هنغاريا اكثر من 2000 طالب من أذربيجان واعتبر أن مؤسسات التعليم العالي الواقعة في نخجوان يمكن تسوية علاقات شراكة ناجحة بينها وبين جامعات في هنغاريا في المستقبل أيضا.