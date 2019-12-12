توقيع مذكرة تفاهم للمساهمة في تطوير الصناعة الوطنية بين سوكار والمجمع التكنولوجي في سومغايت

سومغايت، 12 ديسمبر ، أذرتاج

وقعت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (SOCAR) سوكار والمجمع التكنولوجي في سومغايت

(STP) على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير فرص التعاون بين سوكار التي هي شركة رائدة لصناعة النفط والغاز في جمهورية أذربيجان والمجمع التكنولوجي في سومغايت الذي هو أكبر مجمع صناعي لزيادة تكميل القاعدة المادية والتقنية في قطاع إنتاج النفط والغاز واستخدام التقنيات المتقدمة وضمان الخدمات التقنية وتبادل الخبراء.

تفيد أذرتاج أنه بموجب المذكرة ستتعاون شركة SOCARالمتمتعة بخبرة كبيرة في تشغيل حقول النفط والغاز وبالكوادر عاليي التخصص مع المجمع التكنولوجي في سومغايت وهادفاً إلى توسيع إمكانيات إنتاج النفط والغاز في تركيب وتفكيك وإصلاح وصيانة خطوط أنابيب الحفر والحماية والمعدات الدوارة وغيرها والقيام باختبارات الضغط لتحسين مرافق إنتاج النفط والغاز. يعد STP أحد أكبر المجمعات الصناعية في البلاد والذي لديه الساحات الإنتاجية المختصة في صيانة المعدات، وكذلك إنتاج قطع غيار المعدات الخاصة.

ستساهم المذكرة الموقعة بين SOCAR وSTP مساهمة كبيرة في تنفيذ الابتكارات التقنية والتقنيات المتقدمة في قطاع النفط والغاز في البلاد وفقاً لسياسة رئيس الدولة بشأن التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية.

من الجدير بالذكر أن المجمع التكنولوجي في سومغايت (STP) هو عبارة عن مجمع من المصانع الكبيرة في مختلف الصناعات، الرائدة في إنشاء مجمعات التكنولوجيا في المنطقة. تم تكليف الحديقة في 22 ديسمبر 2009 من قبل الرئيس إلهام علييف. حاليًا ، يوجد أكثر من 30 موقع إنتاج في 11 مصنعًا في STP. ينتج مجمع المصفاة مجموعة واسعة من المنتجات في مجالات النفط والغاز والبناء والطاقة والزراعة. ومن بين هذه المنتجات الكابلات والأنابيب البوليميرية والمعدات الكهربائية والهياكل المعدنية والقوالب وأشكال الصحافة والطوابع