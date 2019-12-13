باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

أعلنت إدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الدور ربع النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن جميع مباريات الدور تبث بالبث الحي عبر قناة سي بي سي سبورت.

15 ديسمبر، الأحد

غابالا – صباح، ملعب غابالا المركزي، غابالا، الساعة 15.00

صبائل – زيره، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 17.00

16 ديسمبر، الاثنين

نفطجي – سومغايت، ملعب باكسيل أرينا، باكو، الساعة 18.00

قراباغ – كشله، ملعب الجمهورية باسم توفيق بهراموف، باكو، الساعة 20.00

يذكر أن مباريات المرحلة الثانية من الدور ربع النهائي تقام بعد أسبوع.