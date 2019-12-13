نائب وزير الخارجية: الحادث الواقع في الحدود الأذربيجانية الجورجية ليس باستفزاز

باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

لم يحمل الحادث الواقع على الحدود الأذربيجانية الجورجية طابعاً استفزازياً.

تفيد أذرتاج أن نائب وزير الخارجية خلف خلفوف أدلى بهذا التصريح للصحفيين وقال إن مثل هذه الأحداث عادة ما يتم حلها من خلال اجتماعات بين إدارتي حرس الحدود لأنها ليست بقضية تقتضي بحل على مستوى الدول.