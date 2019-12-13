    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي حاكم إقليم أستراخان الروسي

    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١١:٥‎٠]

    باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم حاكم إقليم أستراخان الروسي ايجور بابوشكين والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي حاكم إقليم أستراخان الروسي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:٠٦]
    الرئيس إلهام علييف يدشن أول ناقلة بترول محلية الصنع
    ١٢.١٢.٢٠١٩ [١٠:٢٥‎]
    الرئيس الأذربيجاني يزور ضريح الزعيم القومي حيدر علييف
    ١١.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس هيئة الإحصاء في كوريا الجنوبية
    ١١.١٢.٢٠١٩ [١٢:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس التنفيذي العام لشركة "بي بي"
    الرئيس إلهام علييف يلتقي حاكم إقليم أستراخان الروسي الرئيس إلهام علييف يلتقي حاكم إقليم أستراخان الروسي الرئيس إلهام علييف يلتقي حاكم إقليم أستراخان الروسي