الرئيس إلهام علييف يلتقي حاكم إقليم أستراخان الروسي
AzerTAg.az
١٣.١٢.٢٠١٩ [١١:٥٠]
باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم حاكم إقليم أستراخان الروسي ايجور بابوشكين والوفد المرافق له.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:٠٦]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٠:٢٥]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٥:٤٠]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٢:٢٥]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٠]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:٤٦]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:١٠]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٣:١١]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٩]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٠]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٤٢]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٤]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٢:٢٨]
١١.١٢.٢٠١٩ [١١:٤٨]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٥]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٢]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٧]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢١]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٨]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٨:١٣]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٨]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٨]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢١]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٦]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٣]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٧]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣١]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥٦]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٢:٤٠]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك