باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم حاكم إقليم أستراخان الروسي ايجور بابوشكين والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي حاكم إقليم أستراخان الروسي

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