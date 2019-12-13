توقيع عقد التعاون بين غرفتي مراجعة الحسابات الأذربيجانية والجورجية

باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

وقع رئيس غرفة مراجعي الحسابات الأذربيجانية واحد نوروزوف ورئيس الجهاز الجورجي لمراجعة الحسابات يوري دوليدزي على عقد التعاون بين الطرفين في الثالث عشر من ديسمبر اليوم في باكو.

أفادت أذرتاج أن العقد الموقع عليه ينص على تعاون الجانبين في تبادل المعلومات في المحاسبة وإعداد التقارير وخدمات مراجعة الحسابات والتدقيق.