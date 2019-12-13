    • / اقتصاد

    اقتصاد


    توقيع عقد التعاون بين غرفتي مراجعة الحسابات الأذربيجانية والجورجية

    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٣:٣٤]

    باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

    وقع رئيس غرفة مراجعي الحسابات الأذربيجانية واحد نوروزوف ورئيس الجهاز الجورجي لمراجعة الحسابات يوري دوليدزي على عقد التعاون بين الطرفين في الثالث عشر من ديسمبر اليوم في باكو.

    أفادت أذرتاج أن العقد الموقع عليه ينص على تعاون الجانبين في تبادل المعلومات في المحاسبة وإعداد التقارير وخدمات مراجعة الحسابات والتدقيق.

    AZERTAG.AZ :توقيع عقد التعاون بين غرفتي مراجعة الحسابات الأذربيجانية والجورجية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٠]
    لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال 11 شهرا
    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٤٢]
    جورجيا تستورد من أذربيجان 904.006 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال 11 شهرا
    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٤]
    حجم تسويق البضائع بشبكة تجارة التجزئة
    ١١.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٩]
    إحصاءات أذربيجان وكوريا توقع على مذكرة تفاهم
    توقيع عقد التعاون بين غرفتي مراجعة الحسابات الأذربيجانية والجورجية