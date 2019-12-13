قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 23 مرة خلال اليوم

باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 23 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية فرحلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية أغبولاق بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرطاغي بكلي وقاراقاشلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي كوردلر وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.