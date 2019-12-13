باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج اقال الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم مدرب المنتخب الوطني نيكولا يورتشيفيتش. أفادت أذرتاج أن المدرب الكرواتي تولى المنصب منذ فبراير العام الحالي.

AZERTAG.AZ : الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم يقيل مدرب المنتخب الوطني

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