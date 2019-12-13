الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم يقيل مدرب المنتخب الوطني
AzerTAg.az
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٥:٢٤]
باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج
اقال الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم مدرب المنتخب الوطني نيكولا يورتشيفيتش.
أفادت أذرتاج أن المدرب الكرواتي تولى المنصب منذ فبراير العام الحالي.
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