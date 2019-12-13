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    الرئيس إلهام علييف يدشن أول ناقلة بترول محلية الصنع

    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:٠٦]

    باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في حفل تدشين أول ناقلة بترول مسماة بـ"لاجين" تمت صناعتها في مصنع باكو لبناء السفن بطلب شركة "ملاحة أذربيجان في بحر الخزر" المساهمة المغلقة.

    أفادت وكالة أذرتاج انه قام حفل انزال عبارة "أذربيجان" في البحر وتدشين السفن منصة العرض السفينة الجديدة "شاهداغ" و"خوجالي" و"قوبا" و"موروفداغ" و"ساوالان" بحضور رئيس الدولة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدشن أول ناقلة بترول محلية الصنع
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