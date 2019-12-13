البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 16 ديسمبر
AzerTAg.az
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٩]
باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 ديسمبر / كانون الأول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 16 ديسمبر / كانون الأول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٣]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٠]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٦]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:١٤]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٠]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:٤٦]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:١٠]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٣:١١]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٩]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٠]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٤٢]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٤]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٢:٢٨]
١١.١٢.٢٠١٩ [١١:٤٨]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٥]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٢]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٧]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢١]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٨]
٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٨:١٣]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٨]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٨]
٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢١]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٦]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٣]
١١.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٧]
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣١]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥٦]
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٢:٤٠]
١٢.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك