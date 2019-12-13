تخصيص 15.4 مليون مانات لإنجاز إنشاء الطريق البري الواصل بين خاجماز – نيازأوبا – أبيلياتاق – قارغاليق

باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في 13 ديسمبر قرارا جمهوريا بشأن التدابير الإضافية لإنشاء الطريق البري الواصل بين خاجماز – نيازأوبا – أبيلياتاق – قارغاليق في محافظة خاجماز.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 15.4 مليون مانات من الأموال المخصصة لإنشاء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2019 إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال إعادة بناء الطرق البرية المذكورة التي تربط 12 منطقة سكنية يقطنها 12 ألف نسمة.