    • / اقتصاد

    اقتصاد


    جورجيا تستورد من أذربيجان 904.006 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال 11 شهرا

    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٤٢]

    تبيليسي، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الحالي 904.006 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

    أفادت أذرتاج عن بيان المشغل التجاري لنظام جورجيا للطاقة الكهربائية أن جورجيا استوردت من أذربيجان خلال الفترة المذكورة 1415.98 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

    وتنقل جورجيا 116.69 مليون كيلو واط ساعي من الكهرباء من أذربيجان إلى تركيا في الفترة ما بين يناير – نوفمبر من هذا العام.

    AZERTAG.AZ :جورجيا تستورد من أذربيجان 904.006 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال 11 شهرا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٠]
    لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال 11 شهرا
    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٤]
    حجم تسويق البضائع بشبكة تجارة التجزئة
    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٣:٣٤]
    توقيع عقد التعاون بين غرفتي مراجعة الحسابات الأذربيجانية والجورجية
    ١١.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٩]
    إحصاءات أذربيجان وكوريا توقع على مذكرة تفاهم
    جورجيا تستورد من أذربيجان 904.006 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال 11 شهرا