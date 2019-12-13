جورجيا تستورد من أذربيجان 904.006 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال 11 شهرا

تبيليسي، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

استوردت جورجيا خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الحالي 904.006 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

أفادت أذرتاج عن بيان المشغل التجاري لنظام جورجيا للطاقة الكهربائية أن جورجيا استوردت من أذربيجان خلال الفترة المذكورة 1415.98 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

وتنقل جورجيا 116.69 مليون كيلو واط ساعي من الكهرباء من أذربيجان إلى تركيا في الفترة ما بين يناير – نوفمبر من هذا العام.