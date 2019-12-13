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    اقتصاد


    لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال 11 شهرا

    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٠]

    باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الحالي إلى ميزانية الدولة 4 مليارات و6 ملايين و339 ألف مانات.

    وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 998 مليون و823 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات مليارين و735 مليون و85 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 230 مليون و851 ألف مانات وضريبة الطريق 41 مليونا و574 ألف مانات.

    AZERTAG.AZ : لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال 11 شهرا
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