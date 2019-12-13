بحث آفاق التعاون البرلماني بين أذربيجان ولاتفيا

ريغا، 13 ديسمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف على هامش زيارة رسمية يقوم بها لاتفيا برئيس مجلس النواب اللاتفي السيدة انارة مرنيسي.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن اللقاء شهد الإشادة بالتعاون البرلماني بين أذربيجان ولاتفيا وتبادل الآراء حول آفاق التعاون.

كما نوقشت في اللقاء إمكانات التعاون بين صيغة بلدان البلطيق للتعاون الإقليمي ومجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية.

واستلفتت السيدة انارة مورنيسي الاهتمام إلى تعاون أذربيجان مع الناتو مشيرة بامتنان إلى تقديم أذربيجان مساهمة مهمة إلى عمليات الدعم الحاسم لهذه المنظمة.

وتم التنويه إلى التعاون الناجح بين أذربيجان ولاتفيا في إطار المنظمات الدولية بجانب الصيغة الثنائية أيضا.

وقالت انارة مورنيسي إن صيغة برنامج الشراكة الشرقية أولوية من أولويات السياسة الخارجية اللاتفية مبلغة أن بلادها تؤيد بالتعاون الشامل مع أذربيجان في هذا الإطار.

كما جرى في اللقاء تبادل الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.