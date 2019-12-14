قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم

باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 20 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي شاوارشاوان وفوسكيفان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى كمرلي وفرحلي وأشاغي أسكيبارا وبالا جعفرلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية قويارخ بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي طاغي بكلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقريتي قاراخانبكلي وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي تارتار وفضولي الأذربيجانيتين على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.