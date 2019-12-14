إنشاء المجلس الاستراتيجي بين جورجيا وأوكراينا

تبليسي، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم إنشاء المجلس الاستراتيجي لمواصلة تطوير التعاون بين جورجيا وأوكرانيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الوزراء الجورجي جيورجي كاخاريا والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقعا وثيقة حول انشاء المجلس الاستراتيجي.

وفقا لوسائل الإعلام الجورجية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول انضمام جورجيا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والمشاكل التي تهم البلدين.