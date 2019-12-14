    • / سياسة

    سياسة


    المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: أذربيجان بلد مهم في المنطقة

    ١٤.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٦]

    طهران، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ليست أذربيجان جارة قريبة لإيران فحسب بل هي بلد ودود وشقيق أيضا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي. وقال إن أذربيجان بلد مهم في المنطقة. تتطور العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

    رحب عباس موسوي بإلغاء نظام التأشيرات المطبق على المواطنين الإيرانيين في جمهورية ناخجوان ذات الحكم الذاتي. وأشار إلى أن إلغاء نظام التأشيرات أوجد الظروف لمزيد من تطوير العلاقات السياحية والتجارية.

    AZERTAG.AZ :المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: أذربيجان بلد مهم في المنطقة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٣]
    الخارجية: رد فعل يريفان على مقابلة الوزير محمدياروف لقناة سبس غريب جدا
    ١٤.١٢.٢٠١٩ [١٣:٥‎٠]
    حكمت حاجييف: تصريحات متضاربة من أرمينيا تعود بأضرار جسيمة لعملية التفاوض
    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٠]
    بحث آفاق التعاون البرلماني بين أذربيجان ولاتفيا
    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:٤٦]
    الأمم المتحدة تشيد بمبادرات أذربيجان في تشجيع الحوار بين منتسبي مختلف الأديان والثقافات
    المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: أذربيجان بلد مهم في المنطقة