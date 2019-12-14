المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: أذربيجان بلد مهم في المنطقة

طهران، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ليست أذربيجان جارة قريبة لإيران فحسب بل هي بلد ودود وشقيق أيضا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي. وقال إن أذربيجان بلد مهم في المنطقة. تتطور العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

رحب عباس موسوي بإلغاء نظام التأشيرات المطبق على المواطنين الإيرانيين في جمهورية ناخجوان ذات الحكم الذاتي. وأشار إلى أن إلغاء نظام التأشيرات أوجد الظروف لمزيد من تطوير العلاقات السياحية والتجارية.