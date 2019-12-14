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    الخارجية: رد فعل يريفان على مقابلة الوزير محمدياروف لقناة سبس غريب جدا

    ١٤.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢٣]

    باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

    الناطقة باسم وزارة الخارجية علقت على مقابلة صحفية لوزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف لقناة سبس وصرحت بان المباحثات على تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان "لا وثيقة مطروحة للنقاش في المرحلة الحالية" خلالها.

    أفادت أذرتاج أن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد الله يفا ردت على سؤال وسائل الاعلام الجماهيرية بهذا الصدد قائلة:

    "إن رد فعل يريفان على المقابلة الصحفية لوزير الخارجية ائلمار محمدياروف لقناة سبس غريب جدا. يبدو أن الزميل الأرميني للوزير محمدياروف يأتي لقاءات مع وزير الخارجية الأذربيجاني والمندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك منذ السنة والنصف لشرب الشاي وذلك غير جدي على الأقل. ومن المفهوم أن وزير الخارجية الأرميني يخاف جدا من رد فعل سلبي سياسي داخلي لأنه يمكن له أن يطلب منه بتوضيحات بشأن ماهية ما قاله الوزير محمدياروف في المقابلة الصحفية المذكورة وفي الحقيقة يجب أن ينظر في المقابلة الصحفية المشار إليها في سياق دعوة المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك لـ "تهيئة الأهالي للسلام".

    AZERTAG.AZ :الخارجية: رد فعل يريفان على مقابلة الوزير محمدياروف لقناة سبس غريب جدا
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    الخارجية: رد فعل يريفان على مقابلة الوزير محمدياروف لقناة سبس غريب جدا