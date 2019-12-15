وزارة الخارجية: قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يعترف بما يسمى بـ"الإبادة الجماعية للأرمن" وثيقة متحيزة وغير شرعية

باكو، 15 ديسمبر، أذرتاج

علقت رئيسة المكتب الصحفي بوزارة الخارجية لجمهورية أذربيجان ليلى عبد الله يفا على اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يعترف بما يسمى بـ"الإبادة الجماعية للأرمن".

تفيد أذرتاج أن ليلى عبد الله يفا قالت في بيان لها بهذا الشأن: "إن قرارا اتخذ في 12 ديسمبر من هذا العام من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الاعتراف بما يسمى بـ"الإبادة الجماعية للأرمن" محاولة تزوير التاريخ واستخدامه كآلة ضغط سياسي. يدل الاستناد إلى المصادر المثيرة للجدل والمتناقضة من الناحية العلمية والتاريخية في نص القرار على أن هذا القرار معدّ على مستوى غير احترافي ولا يخدم سوى الأغراض القذرة لدوائر اللوبي الأرمني. يجب ان يدرس التاريخ من قبل المؤرخين على أساس مبادئ الموضوعية التاريخية. في حين يحاول مجلس الشيوخ الأمريكي لتقييم الأحداث التي تدّعى بأنها وقعت منذ أكثر من قرن من الزمان باعتبارات سياسية، يتحذ موقف الصمت تجاه العدوان العسكري الأرميني المتواصل على أذربيجان والتطهير العرقي الدموي المرتكب ضد أكثر من مليون أذربيجاني في الأراضي المحتلة لبلادنا واضطرارهم للعيش كلاجئين وجريمة الإبادة الجماعية في خوجالي ويعتمد المعايير المزدوجة بصددها. ونقيّم هذا القرار كوثيقة متحيزة وخالياً من أي أساس شرعي".