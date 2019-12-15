للزعيم الجليل حيدر علييف دور هام في تطوير العلاقات الأذربيجانية المغربية

الرباط، 15 ديسمبر، أذرتاج

أقامت السفارة الأذربيجانية في المغرب حفل الإحياء لذكرى الزعيم الوطني لشعبنا حيدر علييف.

تحدث السفير أوقتاي قربانوف في كلمته الملقاة في الحفل عن الخدمات القيمة التي قدمها مؤسس مفهوم الدولة الأذربيجانية الحديثة حيدر علييف في تاريخ بلادنا ودوره التاريخي في إنجاز إستراتيجية السياسة الخارجية متعددة الجوانب.

وبالإشارة إلى الاجتماع بين الزعيم الوطني حيدر علييف والملك الحسن الثاني في القمة الإسلامية السابعة في الدار البيضاء بالمغرب في ديسمبر 1994، أشاد السفير بوضع هذا الاجتماع التاريخي الأساس للعلاقات الودية بين أذربيجان والمغرب.

أعرب السفير عن امتنانه لدعم المغرب لموقف أذربيحان العادل من عدوان أرمينيا على أذربيجان وقال إن العلاقات السياسية والتفاهم المتابدل بين البلدين بلغت مستواها العالي ويتم تحقيق التعاون المثمر في إطار المنطمات الدولية ولاسيما الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي وتتوفر القدرات الكبيرة لمزيد من توسيع هذه العلاقات.

في تطرقه إلى الإنجازات الأخيرة التي حققتها أذربيجان في السياسة الخارجية وفي تنفيذ المشروعات الاقتصادية العالمية، تحدث السفير عن أهمية كبيرة لعقد القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز في باكو وتدشين الجزء المرتبط بأوروبا من خط أنابيب الغاز TANAP في تركيا بمشاركة الرئيس إلهام علييف في 30 نوفمبر.

تحدث نائب رئيس جمعية الصداقة المغربية الأذربيجانية محمد فقيري والمتحدثون الآخرون عن الدور الخاص للزعيم الوطني حيدر علييف في إقامة العلاقات بين بلدينا وتنميتها.

في نهاية الحفل، أجرى السفير قربانوف مقابلة مع وكالة "أصداء المغرب العربي" للأنباء، وتحدث عن إحياء كل أذربيجاني ذكرى حيدر علييف بالاحترام العميق وأعرب عن امتنانه للمشاركين في الحفل.