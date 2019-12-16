وارسو، 16 ديسمبر، أذرتاج من المتوقع أن يزور رجال الأعمال البولنديون أذربيجان في فترة 2-4 فبراير من العام القادم. أفادت أذرتاج أن برنامج الزيارة يضم عرض الأعمال لمقاطعة سيليزيا البولندية وكذلك اللقاءات في صيغة B2B. يجري تحديد أعضاء الوفد لزيارة أذربيجان.

AZERTAG.AZ : الزيارة المتوقعة لرجال الأعمال البولنديين إلى أذربيجان

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