غابالا، 16 ديسمبر، أذرتاج

أدت الإصلاحات الجارية في أذربيجان في السنوات الأخيرة إلى تطوير الاقتصاد والنمو المستدام لمؤشرات الاقتصاد الكلي. لصناعة السياحة أيضًا مساهمة مهمة في تحقيق هذه الإنجازات. قد فتح الموقع الجغرافي لأذربيجان وطبيعتها ومناخها والمعالم التاريخية والمطبخ والثقافة الغنية لشعبنا والعديد من العوامل الأخرى الطريق أمام السياح لزيارة أذربيجان بأعداد كبيرة.

تجذب غابالا، ببنيتها التحتية السياحية الواسعة السياح على مدار العام. واستقبلت فنادق المنطقة 172 ألف و818 سائح محلي وأجنبي في 11 شهراً من عام 2019 ومن بينهم 58 ألفا و371 سائح أو 33.8% من مواطني أذربيجان و114 ألف و447 سائح أو 66.2% من رعايا البلدان الأجنبية.

أفادت أذرتاج عن تصريح أياز اسكندروف رئيس هيئة إحصاءات محافظة غابالا بأن مواطني المملكة العربية السعودية يحتلون الصدارة في قائمة الأجانب القادمين إلى غابالا خلال مدة 11 شهراً حيث بلغ عدد الوافدين من ذلك البلد إلى غابالا خلال الفترة الماضية 34 ألفا و184 سائح. كما تفوق عدد السياح من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وعمان وروسيا والهند والصين والعراق في فنادق غابالا عموما.

وأضاف اسكندروف أن 16 فندقاً بسعة 2260 سرير كانت ناشطة في أراضي محافظة غابالا خلال الفترة الماضية من العام الجاري. واستخدمت 24 ألفا و776 سرير في الفنادق. كان متوسط سعر الإقامة ليوم واحد 86.3 مانات وأقام السياح يوما أو يومين.

وقد استقبلت فنادق غابالا في أغسطس ضيوفا اكثر من غيره بعدد 36 ألفا و446 سائح. وكان عدد السياح في يونيو 21 ألفا و553 سائح وفي يوليو 35 ألفا و545 سائح.

كان يعمل 1238 عاملاً في منشآت سياحية في الفترة الماضية المذكورة ومن بين هؤلاء 240 امرأة و95 من متخصصين يتعلمون في مجال السياحة وإدارة الفنادق و36 عاملاً أجنبياً.