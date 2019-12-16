زيرة يتعادل سلبيا مع صبائل مضيفه في كأس أذربيجان
AzerTAg.az
١٦.١٢.٢٠١٩ [١٦:٤٠]
باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج
تعادل زيرة باكو سلبيا مع صبائل باكو مضيفه في الدور ربع النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم للمحترفين.
أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 6 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في العاصمة باكو قادها الحكم أومودلو أمام 300 مشجع.
وعاقب الحكم لاعبا من زيرة الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي د68.
وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.
يذكر أن مباراة الإياب تقام بين الناديين في 19 ديسمبر.
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