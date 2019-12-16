تخصيص 3 ملايين مانات لإنجاز إنشاء الطريق البري في مدينة خيردالان

باكو، 16 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاجذأ)

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قرارا جمهوريا بشأن التدابير الإضافية لإنشاء الطريق البري في شوارع نظامي والحاج زين العابدين طاغييف وستار بهلولزاده وقالبية الذي يبلغ طولها 5.4 كيلومتر في مدينة خيردالان.

أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 3.0 ملايين مانات من الأموال المخصصة لإنشاء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2019 إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال إعادة بناء الطرق البرية المذكورة.