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    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 17 ديسمبر

    ١٦.١٢.٢٠١٩ [١٨:١٨]

    باكو، 16 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 ديسمبر / كانون الأول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 17 ديسمبر / كانون الأول.

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 17 ديسمبر
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